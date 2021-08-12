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В РФ советник вице-губернатора назвал жителей Красноярска "ноющей кучей дерьма". Они жаловались на дым от лесных пожаров

Советник главы администрации губернатора Красноярского края: Как люди в это превратились в эту ноющую кучу дерьма?
Советник главы администрации губернатора Красноярского края: Как люди в это превратились – в эту ноющую кучу дерьма?
Фото: Андрей Агафонов / Facebook

В России советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов в Facebook оскорбил жителей Красноярска из-за жалоб на дым от лесных пожаров. Скриншот публикации Агафонова опубликовал Telegram-канал "Борус".

Как пишет "Медуза"Агафонов таким образом отреагировал на комментарии под публикацией олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина в Instagram. Ягудин опубликовал фото города со словами "Обожаю Красноярск", что вызвало критику у его подписчиков, поскольку спортсмен не заметил смога от лесных пожаров. Отметим, что позже Ягудин извинился за свои слова перед подписчиками.

Агафонов раскритиковал людей, недовольных дымом от лесных пожаров. 

"Как люди в это превратились – в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает: "Блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться!" Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек "в режиме черного неба". Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд", – написал Агафонов.

"Медуза" добавляет, что 12 августа публикация Агафонова пропала из Facebook. В комментарии Telegram-каналу Kras Mash Агафонов сказал, что имел в виду не жителей Красноярска, а тех, кто оставлял негативные комментарии под публикацией Ягудина в Instagram. После чего он назвал журналиста, задавшего вопрос, "интеллектуально не очень развитым". 

Как сообщает "Тайга.инфо", в Красноярском крае, по данным на 11 августа, в результате лесных пожаров остаются задымленными 944 поселения.

Теги: Россия, пожар, Красноярск, советник, спортсмены, Медуза, критика
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