В РФ советник вице-губернатора назвал жителей Красноярска "ноющей кучей дерьма". Они жаловались на дым от лесных пожаров

Советник главы администрации губернатора Красноярского края: Как люди в это превратились – в эту ноющую кучу дерьма? Фото: Андрей Агафонов / Facebook

Как пишет "Медуза", Агафонов таким образом отреагировал на комментарии под публикацией олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина в Instagram. Ягудин опубликовал фото города со словами "Обожаю Красноярск", что вызвало критику у его подписчиков, поскольку спортсмен не заметил смога от лесных пожаров. Отметим, что позже Ягудин извинился за свои слова перед подписчиками.

Агафонов раскритиковал людей, недовольных дымом от лесных пожаров.

"Как люди в это превратились – в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает: "Блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться!" Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек "в режиме . Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд", – написал Агафонов.

"Медуза" добавляет, что 12 августа публикация Агафонова пропала из Facebook. В комментарии Telegram-каналу Kras Mash Агафонов сказал, что имел в виду не жителей Красноярска, а тех, кто оставлял негативные комментарии под публикацией Ягудина в Instagram. После чего он назвал журналиста, задавшего вопрос, "интеллектуально не очень развитым".

Как сообщает "Тайга.инфо", в Красноярском крае, по данным на 11 августа, в результате лесных пожаров остаются задымленными 944 поселения.