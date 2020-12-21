В РФ возник скандал из-за внешнего вида памятника Аленке. Через три дня после открытия скульптуру решили убрать

После того, как в соцсетях раскритиковали внешний вид открытого в российском Нововоронеже памятника Аленке, власти приняли решение демонтировать скульптуру и отправить на склад.

Внешний вид "Аленки" понравился не всем россиянам Фото: За свободу слова, гласность и справедливость! / "ВКонтакте"

В Нововоронеже Воронежской области РФ через три дня после открытия решили снести памятник Аленке – основательнице села Новая Аленовка, которое было на месте Нововоронежа. Об этом 21 декабря агентству "РИА Новости" сообщила заместитель главы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

По ее словам, скульптуру срежут сегодня. Тулинова подчеркнула, что Аленка – это арт-объект, на который деньги из городского бюджета не тратили. Общая стоимость проекта, по данным чиновницы, – примерно 1 млн руб. (около 380 тыс. грн).

Агентство отмечает, что памятник Аленке, открытый 18 декабря, "шокировал" сначала жителей Нововоронежа, а потом и жителей всей России.

В соцсети "ВКонтакте" на странице администрации Нововоронежа россияне называли памятник "чертовщиной" и "эпическим трешем". Чиновники ответили, что "информация о появлении негативных отзывов относительно "Аленки" была доведена до инициаторов проекта".