В РФ зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19

В России с 6 ноября каждые сутки фиксируют более 20 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, от которой умерло 30 793 россиянина.

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Москве Фото: ЕРА

В России за последние сутки подтвердили 21 798 случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее число заболевших достигло 1,796 млн, сообщил российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это новый рекорд. Согласно данным штаба, в России четвертый день подряд фиксируют более 20 тыс. новых случаев в сутки, предыдущий рекорд был 6 ноября (20 582 случая).

Умерло за последние сутки 256 человек, общее количество жертв пандемии в стране достигло 30 793, выздоровело от COVID-19 уже 1,3 млн россиян.

Больше всего случаев заболевания подтвердили в Москве – 6897 за последние сутки.