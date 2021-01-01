В Риме из-за новогодних фейерверков произошла массовая гибель птиц

В новогоднюю ночь в Риме из-за использования пиротехники наблюдалась массовая гибель птиц. Об этом 1 января проинформировало итальянское издание Corriere della Sera.
На фото и видео из центра итальянкой столицы видны дороги, усеянные телами погибших скворцов.
Издание предполагает, что птицы погибли из-за сердечных приступов, которые были вызваны "попытками избежать взрывов фейерверков и петард различной мощности".
За 24 часа до Нового года власти Рима ограничили применение пиротехники, однако постановление чиновников было нарушено.
Corriere della Sera отмечает, что вследствие фейерверков и салютов пострадали также люди – травмы разной тяжести получили девять человек.