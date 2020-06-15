В России 78-летнего президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Обвинения в госизмене в отношении петербургского ученого Валерия Митько связаны с его визитами в Китай, где он по приглашению Даляньского университета читал лекции. По версии следствия, как минимум с весны 2017 года Митько сотрудничает с китайскими спецслужбами, которые якобы просили его собирать данные о способах и методах обнаружения подводных лодок в обмен на материальное вознаграждение.

В России президента Арктической академии наук 78-летнего петербургского ученого Валерия Митько обвинили в госизмене в пользу Китая. Об этом написало издание "Медуза".

Митько был задержан еще в феврале, он находился под домашним арестом. 5 июня ему продлили срок ареста до 10 октября.

По версии следствия, как минимум с весны 2017 года Митько сотрудничает с китайскими спецслужбами: "из корыстной заинтересованности" он якобы согласился собирать информацию, являющуюся государственной тайной "военного характера". Китайские агенты якобы просили Митько собирать данные о способах и методах обнаружения подводных лодок в обмен на материальное вознаграждение.

Мужчина своей вины не признает.

Митько помимо работы в академии также преподает в Даляньском морском университете в Китае в качестве приглашенного профессора. Жена ученого рассказала изданию, что дважды в год он ездил в Китай с лекциями по гидрофизике. Именно эти поездки привели к появлению уголовного дела в отношении ученого, рассказал адвокат Митько Иван Павлов. Митько отрицает не только сбор секретных сведений, но и какие-либо контакты со спецслужбами Китая.

Семья ученого считает, что уголовное дело против него появилось из-за желания сотрудников ФСБ получить повышение в звании.

Павлов отметил, что, исходя из сложившейся в России практики, гостайной можно признать что угодно. Российские законы устроены так, что сам перечень сведений, составляющих гостайну, – гостайна сама по себе, отметил адвокат. Не имея допуска к секретным сведениям, человек не может знать, что тайна, а что нет. Однако от ответственности это его не освобождает, добавил он.