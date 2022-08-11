В России дали 3,6 года тюрьмы бывшему "министру доходов ДНР" Ташкенту

Тимофеев признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество. По данным следствия, он совместно с бывшим советником беглого экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским обещал за $5 млн решить вопрос о прекращении уголовного преследования бывшего главы "Рейлтрансхолдинга" Сергея Шпака.
Сотрудничавший со следствием Сосновский получил условный срок. Тимофеев своей вины не признал. На предыдущих судебных заседаниях он просил выпустить его на волю для участия в "специальной военной операции" в Украине.
При вынесении приговора суд учел, что Тимофеев "является ветераном боевых действий, имеет звание героя "ДНР" и ранения" и уменьшил даже минимальный срок, запрошенный обвинением: вместо четырех лет общего режима бывший "министр" получил три года и шесть месяцев.
Поскольку Тимофеев больше года находится за решеткой, у него вскоре появится возможность подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, отмечает "Коммерсантъ".
Как сообщало "Радіо Свобода", Тимофеев участвовал в захвате здания городского совета Донецка в 2014 году, позднее был назначен в первый состав так называемого правительства "ДНР" на должность "министра доходов и сборов". Кроме того, исполнял обязанности "зампреда совета министров республики".
31 августа 2018 года Тимофеев был ранен во время взрыва в донецком ресторане "Сепар", в результате которого погиб главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко. После этого Тимофеев, которого российские СМИ называли "правой рукой Захарченко", уехал в Россию.
В оккупированном Донецке Тимофеева после побега в РФ обвинили в присвоении собственности на сумму 850 млн руб. (на то время – 340 млн грн).
В апреле 2021 года Тимофеева и Сосновского задержали в Москве при получении денег от Шпака. По версии следствия, начиная с середины октября 2020 года по апрель 2021 года они вели переговоры со Шпаком, уверяя, что у них есть возможность за $5 млн прекратить уголовное преследование бизнесмена – он заочно обвиняется в хищении у компании "ВЭБ-лизинг", писал "Коммерсантъ".
Предприниматель заподозрил, что "решальщики" хотят обмануть, и сам обратился в ФСБ. Представитель Шпака передал помеченные спецраствором $15 тыс. и муляж $485 тыс. При получении денег задержали Сосновского, а затем и Тимофеева.