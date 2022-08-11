В России дали 3,6 года тюрьмы бывшему "министру доходов ДНР" Ташкенту

Тимофеев признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество. По данным следствия, он совместно с бывшим советником беглого экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским обещал за $5 млн решить вопрос о прекращении уголовного преследования бывшего главы "Рейлтрансхолдинга" Сергея Шпака.

Сотрудничавший со следствием Сосновский получил условный срок. Тимофеев своей вины не признал. На предыдущих судебных заседаниях он просил выпустить его на волю для участия в "специальной военной операции" в Украине.

При вынесении приговора суд учел, что Тимофеев "является ветераном боевых действий, имеет звание героя "ДНР" и ранения" и уменьшил даже минимальный срок, запрошенный обвинением: вместо четырех лет общего режима бывший "министр" получил три года и шесть месяцев.

Поскольку Тимофеев больше года находится за решеткой, у него вскоре появится возможность подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, отмечает "Коммерсантъ".