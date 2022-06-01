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В России депутаты парламента Приморья выступили против войны в Украине. Их исключили из фракции

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Васюкевич в ходе сессии высказался за прекращение войны в Украине и вывод войск
Васюкевич в ходе сессии высказался за прекращение войны в Украине и вывод войск
Скриншот: Ре-Фес ТВ / YouTube

В России фракция КПРФ в законодательном собрании Приморья исключила из своего состава депутатов, которые публично выступили против войны в Украине. Об этом сообщил 31 мая "Коммерсантъ".

27 мая депутат Леонид Васюкевич в ходе сессии высказался за прекращение войны в Украине и вывод войск.

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране", – сказал он.

Председатель приморского парламента Александр Ролик попытался перебить коллегу и вынес ему замечание, но за того вступился еще один коммунист Геннадий Шульга.

В итоге обоих депутатов исключили из фракции. В комментарии журналистам руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Анатолий Долгачев сказал, что они не являлись членами партии, поэтому их исключили только из состава фракции.

"Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей", – прокомментировал он.

Васюкевич о своем исключении из фракции узнал от журналистов, на заседании фракции, где решался этот вопрос, его не пригласили.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, депутаты, КПРФ, война России против Украины
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