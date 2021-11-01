В России директором средней школы стал бывший замначальника СИЗО

Мартынов проработал в краевом управлении Федеральной службы исполнения наказаний 24 года, при этом девять из них — замначальника следственного изолятора, отмечает "Коммерсантъ".

По мнению мэра Ачинска Александра Токарева, предыдущий опыт работы Мартынова и его навыки работы в социальной сфере будут полезны в его новой деятельности.

Сам Мартынов говорит, что принял решение о переходе на должность школьного директора осознанно.

За время работы в структурах ФСИН он был награжден медалями "За отличие в службе", также Мартынова признавали лучшим оперуполномоченным Красноярского края.