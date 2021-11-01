В России директором средней школы стал бывший замначальника СИЗО

Мартынов проработал в краевом управлении Федеральной службы исполнения наказаний 24 года, при этом девять из них — замначальника следственного изолятора, отмечает "Коммерсантъ".
По мнению мэра Ачинска Александра Токарева, предыдущий опыт работы Мартынова и его навыки работы в социальной сфере будут полезны в его новой деятельности.
Сам Мартынов говорит, что принял решение о переходе на должность школьного директора осознанно.
За время работы в структурах ФСИН он был награжден медалями "За отличие в службе", также Мартынова признавали лучшим оперуполномоченным Красноярского края.
В последние годы в российских школах и колледжах участились случаи стрельбы и нападений. В марте 2016 года в Находке молодой человек ударил ножом 15-летнюю ученицу в кабинете директора школы, а затем совершил самоубийство, сообщал сайт управления Следкома РФ по Приморскому краю.
В сентябре 2017 года ученик школы в подмосковной Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, а также устроил стрельбу из пневматического пистолета, писало РБК.
В марте того же года в гимназии города Люберцы один из учеников активировал устройство для отпугивания собак во время урока физкультуры, в результате чего были контужены четыре человека, сообщало РБК.
В мае 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев вошел в школу и открыл стрельбу из дробовика, девять человек погибли.
В сентябре этого года в Перми студент открыл стрельбу в университете, в результате которой погибли восемь человек.