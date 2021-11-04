В России назвали предварительные причины крушения самолета Ан-12, на борту которого было два украинца

Собеседник агентства объяснил, что при заходе самолета на посадку в том районе шел ледяной дождь, из-за которого управление бортом (руль высоты, элементы механизации крыла) было затруднено.

Сопутствующими факторами, которые могли привести к крушению, рассматриваются также перегруз самолета и неверная центровка груза.

Источник "Интерфакса" отметил, что самолет "по сути, стал неуправляем".

"РИА Новости" отмечают, что на месте крушения нашли оба бортовых самописца.

ТАСС пишет, что самолет начал падать с высоты 230 метров, на борту самолета находился груз продуктов и – по уточненным данным – девять человек: четверо россиян, трое белорусов и двое украинцев.

Пока нашли тела шести погибших и четыре фрагмента других тел.