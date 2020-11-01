В России новый рекорд по количеству больных COVID-19

31 октября в России от COVID-19 умерло 245 человек, выздоровело в стране за сутки 10 179 пациентов.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 18 665 новых случаев заражения коронавирусом, говорится на сайте "стопкоронавирус.рф". "Медуза" отмечает, что это новый рекорд с начала эпидемии.

31 октября в РФ от COVID-19 умерло 245 человек, выздоровело в стране за сутки 10 179 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (5261), в Санкт-Петербурге (896), в Московской (545), Нижегородской (394), в Архангельской (365), Ростовской (314) областях.

Общее количество инфицированных в России составило 1 636 781. Из них 28 235 человек умерли, 1 225 673 – вылечились.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по количеству больных COVID-19. Ее опережают США, Индия и Бразилия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.