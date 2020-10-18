В России пациенток пансионата насильно отправили на стерилизацию – соцсети

Telegram-канал Baza сообщил, что в одном из пансионатов Екатеринбурга женщин заставляли стерилизоваться под угрозой отправки в психоневрологический интернат.

Пациентки Уктусского пансионата в Екатеринбурге (Россия), где проживают люди с инвалидностью, пожаловались на принудительную стерилизацию. Об этом 17 октября сообщил Telegram-канал Baza.

По словам женщин, их увозили в больницу под предлогом вакцинации, но на месте заставляли пройти процедуру стерилизации. Таким образом пострадало больше 10 пациенток.

В пансионат женщины попали из детдома – туда принимали тех людей с инвалидностью, кто еще не успел получить жилье из-за долгих очередей на квартиры.

Одна из стерилизованных женщин умерла, пишет Baza. Ее родные считают, что это может быть связано с операцией в пансионате – после нее пациентка жаловалась на сильные боли при месячных, во время одного из таких приступов она скончалась.

По словам пациентки на видео, опубликованном Baza, тем, кто отказывался от операции, врачи угрожали отправкой в психоневрологический интернат. В ролике также демонстрировали справку о проведенной операции.

Министерство социальной политики Свердловской области объявило о начале проверки пансионата. По их данным, до сих пор жалоб от жителей учреждения по данному факту не поступало.

"Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008 годом. Для установления всех обстоятельств происшествия в тот период может понадобиться дополнительное время", – заявили в министерстве.