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В России под лед провалились несколько десятков автомобилей рыбаков

По словам очевидцев, автомобили в бухте Воевода острова Русский во Владивостоке начали проваливаться под лед после того, как рыбаки сделали несколько лунок недалеко от парковки, чтобы проверить толщину льда.

В воде оказались около 30 машин
В воде оказались около 30 машин
Фото: 25.mchs.gov.ru

5 января несколько десятков автомобилей рыбаков частично провалились под лед в бухте Воевода острова Русский во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Приморскому краю. 

Машины были припаркованы в 5 метрах от берега, глубина в этом месте составляет 1,5 – 2 метра, сказано в релизе. 

Представитель МЧС уточнил в комментарии "РИА Новости", что речь идет об около 30 автомобилях.

По его словам, некоторые из них ушли под лед по крышу, некоторые – по капот, у части автомобилей оказались в воде только колеса. Некоротрые транпортные средства смогли выехать на берег самостоятельно, остальных доставали спасатели. 

Лед начал проваливаться после того, как рыбаки сделали несколько лунок в непосредственной близости к автомобилям, чтобы проверить его толщину, рассказали "Восток-Медиа" очевидцы. 

Теги: Россия, автомобили, МЧС РФ, Владивосток, спасатели, берег, рыбалка
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