В России подтвердили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Как отмечает агентство "Интерфакс", это рекордный показатель. Предыдущий рекорд за сутки был зафиксирован 31 октября (40 993 человека).
Умерло 5 ноября 1188 человек.
С начала пандемии в РФ подтвердили 8,76 млн случаев COVID-19, умерло 245,6 тыс. человек.
В свою статистику Россия включает данные с временно оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.