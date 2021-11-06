В России подтвердили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

5 ноября в России от коронавируса умерло 1188 человек Фото: EPA

Как отмечает агентство "Интерфакс", это рекордный показатель. Предыдущий рекорд за сутки был зафиксирован 31 октября (40 993 человека).

Умерло 5 ноября 1188 человек.

С начала пандемии в РФ подтвердили 8,76 млн случаев COVID-19, умерло 245,6 тыс. человек.

В свою статистику Россия включает данные с временно оккупированного украинского полуострова Крым.