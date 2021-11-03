В РФ зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

Об этом свидетельствуют данные специализированного правительственного портала.
Скончалось от COVID-19 за последние стуки 1189 россиян. Такой показатель суточной смертности – максимальный за все время эпидемии в стране.
Предыдущий максимум зафиксировали 1 ноября – 1178 летальных случаев.
С начала вспышки от коронавируса умерло более 242 тыс. россиян, выздоровело – 7,4 млн.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, Россия входит в тройку стран, где на прошлой неделе зафиксировали наибольшее количество новых случаев заболевания, рост заболеваемости в период с 25-го по 31 октября составляет 9%.