В РФ зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

В РФ за прошлые сутки подтвердили более 40 тыс. случаев коронавируса Фото: ЕРА

Об этом свидетельствуют данные специализированного правительственного портала.

Скончалось от COVID-19 за последние стуки 1189 россиян. Такой показатель суточной смертности – максимальный за все время эпидемии в стране.

Предыдущий максимум зафиксировали 1 ноября – 1178 летальных случаев.

С начала вспышки от коронавируса умерло более 242 тыс. россиян, выздоровело – 7,4 млн.