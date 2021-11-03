ГОРДОН
 
 
МИР

В РФ зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В РФ за прошлые сутки подтвердили более 40 тыс. случаев коронавируса
В РФ за прошлые сутки подтвердили более 40 тыс. случаев коронавируса
Фото: ЕРА

За сутки 2 ноября в России подтвердили 40 443 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число подтвержденных случаев превысило 8,6 млн.

Об этом свидетельствуют данные специализированного правительственного портала.

Скончалось от COVID-19 за последние стуки 1189 россиян. Такой показатель суточной смертности – максимальный за все время эпидемии в стране.

Предыдущий максимум зафиксировали 1 ноября – 1178 летальных случаев.

С начала вспышки от коронавируса умерло более 242 тыс. россиян, выздоровело – 7,4 млн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, Россия входит в тройку стран, где на прошлой неделе зафиксировали наибольшее количество новых случаев заболевания, рост заболеваемости в период с 25-го по 31 октября составляет 9%.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, эпидемия, смертность, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной
"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной
"Такая секси", "Горячая штучка". 55-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит после сауны
"Такая секси", "Горячая штучка". 55-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит после сауны
"Разве они не милашки?" 77-летний Дуглас вышел на прогулку с двумя подружками-ослицами. Видео
"Разве они не милашки?" 77-летний Дуглас вышел на прогулку с двумя подружками-ослицами. Видео
"Очень красиво и смело". 57-летняя Байрак снялась топлес
"Очень красиво и смело". 57-летняя Байрак снялась топлес
Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд оголила грудь и живот в наряде от Gucci
Звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайлд оголила грудь и живот в наряде от Gucci
"Шкаф перфекциониста". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский показал, как сложены его вещи
"Шкаф перфекциониста". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский показал, как сложены его вещи
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь
50-летняя Орбакайте показала себя без макияжа
50-летняя Орбакайте показала себя без макияжа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (298438)
2
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде (89958)
3
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье (79466)
4
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (72449)
5
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (65780)
6
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (64515)
7
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами" (63269)
8
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре (61730)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS