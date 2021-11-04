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В России новый рекорд смертности среди инфицированных коронавирусом – почти 1,2 тыс. за сутки

Больше всего смертей среди пациентов с COVID-19 фиксируется в Москве
Больше всего смертей среди пациентов с COVID-19 фиксируется в Москве
Фото: ЕРА

3 ноября в России подтвердили 40 217 новых случаев коронавирусной инфекции и 1195 смертей среди пациентов с COVID-19. Об этом 2 ноября сообщает специализированный правительственный портал.

Сегодняшний показатель смертности стал рекордным для страны с начала эпидемии. Предыдущий максимальный показатель умерших был зафиксирован накануне – 1189.

С 25 октября в России ежедневно умирает не менее 1,1 тыс. больных с COVID-19.

В среду больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (97) и Санкт-Петербурге (75).

Всего с начала эпидемии от этой болезни умерло 243 255 россиян, зафиксировано 8,67 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет почти 1,2 млн россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Теги: Россия, эпидемия, Москва, Санкт-Петербург, рекорд, смертность, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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