Больше всего смертей среди пациентов с COVID-19 фиксируется в Москве Фото: ЕРА

Сегодняшний показатель смертности стал рекордным для страны с начала эпидемии. Предыдущий максимальный показатель умерших был зафиксирован накануне – 1189.

С 25 октября в России ежедневно умирает не менее 1,1 тыс. больных с COVID-19.

В среду больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировали в Москве (97) и Санкт-Петербурге (75).

Всего с начала эпидемии от этой болезни умерло 243 255 россиян, зафиксировано 8,67 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет почти 1,2 млн россиян.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.