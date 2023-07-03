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В России появились технологии для отслеживания мессенджеров – The New York Times

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В РФ появились технологии, которые могут взламывать аккаунты пользователей сети
В РФ появились технологии, которые могут взламывать аккаунты пользователей сети
Фото: depositphotos.com

Власти страны-агрессора России накопили арсенал технологий для отслеживания переписок в Telegram, WhatsApp и Signal и местонахождения телефонов, а также для идентификации анонимных пользователей и взлома аккаунтов. Об этом говорится в материале The New York Times, опубликованном 3 июля.

Технологии уже предоставили полиции и Федеральной службе безопасности России, пишет газета со ссылкой на документы поставщиков такого программного обеспечения и человека, участвующего в операциях цифрового наблюдения в стране.

Как отмечает NYT, президент государства-агрессора Владимир Путин полагается на технологии, чтобы обладать политической властью, поскольку Россия сталкивается с неудачами в войне против Украины, экономическими санкциями и проблемами с руководством после мятежа основателя признанной преступной организацией российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По использованию современных технологий для контроля РФ теперь догоняет Иран и Китай.

"Раньше это было только для активистов. Теперь они расширили его до всех, кто не согласен с войной. Это сделало людей параноиками, потому что, если вы общаетесь с кем-то в России, вы не можете быть уверены, безопасно это или нет", – сказала российский оппозиционный политический деятель и активист цифровых прав Алена Попова.

Так, в РФ появилось множество новых технологических фирм. Многие из них принадлежат Citadel Group, бизнесу, который когда-то частично контролировался бизнесменом Алишером Усмановым, попавшим под санкции Европейского союза как один из "любимых олигархов" Путина, говорится в материале. Некоторые компании пытаются расширяться за рубежом, а это повышает риск того, что технологии не останутся в России, добавила газета.

Одна программа, описанная в материалах, может определять, когда люди совершают голосовые вызовы или отправляют файлы в зашифрованных чат-приложениях. Кроме того, программное обеспечение не умеет перехватывать определенные сообщения, но способно определить, использует ли кто-то несколько телефонов, составить карту сети его отношений, отслеживая общение с другими людьми, и триангулировать, какие телефоны находились в определенных местах в определенный день. Другой продукт может собирать пароли, вводимые на незашифрованных веб-сайтах, говорится в статье.

Эти технологии дополняют другие российские меры в области формирования общественного мнения и подавления инакомыслия, такие как пропагандистская атака в государственных СМИ, жесткая интернет-цензура и новые усилия по сбору данных о гражданах.

Теги: Россия, Владимир Путин, интернет, Украина, Китай, пропаганда, телефоны, технологии, олигархи, программное обеспечение, WhatsApp, мессенджер
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