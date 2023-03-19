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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские хакеры пытаются получить доступ к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

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В ведомстве предупредили об опасности загрузки взломанного программного обеспечения
В ведомстве предупредили об опасности загрузки взломанного программного обеспечения
Фото: depositphotos.com

Российские хакеры через торрент-трекеры распространяют зараженное программное обеспечение. Об этом 19 марта сообщила Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины.

В ведомстве предупредили, что загрузка взломанного программного обеспечения опасна, поскольку этим активно пользуются злоумышленники, в том числе и представители российских спецслужб, которые добавляют к такому ПО вредоносный код.

"Хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах. Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незамеченными", – говорится в сообщении.

В Госспецсвязи отметили, что во многих постсоветских странах системные администраторы различных учреждений и компаний до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе операционные системы), которое распространяется с помощью торрент-трекеров.

"Устанавливая сломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин. Особенно опасно использование взломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена", – пояснили в ведомстве.

В Госспецсвязи подчеркнули, что рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа 2022 года атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".

В октябре, когда Россия активизировала ракетные обстрелы и атаки дронов-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, украинские энергетические объекты оказались также под постоянными кибератаками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В свою очередь украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.

В феврале 2023 года в Госспецсвязи заявили, что в течение прошлого года специалисты Госспецсвязи зарегистрировали в Украине более 2 тыс. киберинцидентов и еще большее количество кибератак.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью The Independent, которое вышло 28 февраля, сообщил, что после полномасштабного вторжения Россия осуществила против Украины более 4,5 тыс. кибератак.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, хакеры, компьютеры, спецслужбы, Госспецсвязи, война России против Украины, программное обеспечение
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