Российские хакеры пытаются получить доступ к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

В ведомстве предупредили, что загрузка взломанного программного обеспечения опасна, поскольку этим активно пользуются злоумышленники, в том числе и представители российских спецслужб, которые добавляют к такому ПО вредоносный код.

"Хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах. Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незамеченными", – говорится в сообщении.

В Госспецсвязи отметили, что во многих постсоветских странах системные администраторы различных учреждений и компаний до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе операционные системы), которое распространяется с помощью торрент-трекеров.

"Устанавливая сломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин. Особенно опасно использование взломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена", – пояснили в ведомстве.

В Госспецсвязи подчеркнули, что рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников.