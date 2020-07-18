В России предлагают лишить трансгендеров права на семью – СМИ

Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, принятие которого лишит трансгендерных людей в России права на семью, отмечает издание "Сибирь.Реалии".

На рассмотрение Государственной думы России 14 июля был внесен законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс РФ для "укрепления института семьи". Документ, поданный группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Как отмечает "Сибирь.Реалии" (проект "Радио Свобода"), среди прочего, законопроектом предлагается добавить в свидетельства о рождении графу "пол". При этом внесение исправлений в запись акта о рождении не допускается.

"Таким образом, трансгендеры попадут в ситуацию, когда у них будет два пола одновременно: один – по паспорту, другой – в свидетельстве о рождении", – пишет издание.

Кроме того, сенаторы предлагают установить "запрет на брак между лицами одного пола". Контролировать исполнение нормы обяжут сотрудников ЗАГС: они получат право требовать у желающих вступить в брак не только паспорта, но и свидетельства о рождении.

"Если поправки примут, трансгендерные люди в России не смогут вступать в брак даже после того, как их физический пол изменится. Невозможным станет для таких пар и усыновление детей. В сообществе трансгендерных людей законодательные инициативы вызвали растерянность и панику", – констатирует издание.

По мнению "Сибирь.Реалии", принятие этих поправок лишит трансгендерных людей права на семью.

Как сказано на сайте Госдумы, профильный комитет рекомендовал принять законопроект к рассмотрению. До 20 августа будет вестись прием отзывов, предложений и замечаний к проекту закона.