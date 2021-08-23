В России работают над созданием нового "самолета судного дня"

Он отметил, что заказчиком таких спецмашин выступает министерство обороны РФ. По его словам, "российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения".
Новый спецсамолет для замены Ил-80 могут создать на базе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор – на базе глубоко модернизированного транспортника Ил-76, говорил "Интерфаксу" в декабре 2020 года первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов.
Воздушные командные пункты называют "самолетами судного дня", так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Они разработаны как полностью автономные. С борта такого самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил.
Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.
Ил-80 – один из наиболее засекреченных самолетов минобороны России. По данным открытых источников, всего на вооружение было принято четыре Ил-80.