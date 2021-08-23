В России работают над созданием нового "самолета судного дня"

Он отметил, что заказчиком таких спецмашин выступает министерство обороны РФ. По его словам, "российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения".

Новый спецсамолет для замены Ил-80 могут создать на базе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор – на базе глубоко модернизированного транспортника Ил-76, говорил "Интерфаксу" в декабре 2020 года первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов.