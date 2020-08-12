ГОРДОН
 
 
МИР

Два самолета минобороны РФ заметили в аэропорту Минска

По данным сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar, в Беларусь прибыли лайнеры Ту-134 с бортовыми номерами RA-65690 и RA-65992. Один из них вылетел в обратном направлении.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Часть воздушных судов такого типа оборудовалась средствами спецсвязи
Часть воздушных судов такого типа оборудовалась средствами спецсвязи
Фото: EPA

Из Москвы в Минск прибыло несколько Ту-134 военно-космических сил РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.

12 августа в Беларусь прибыл лайнер Ту-134 с бортовым номером RA-65690. Он вылетел из военного аэропорта Чкаловский в Московской области в 9.44 по московскому времени (совпадает с киевским). Последний зафиксированный сигнал с борта RA-65690 поступил из района населенного пункта Ухвала в Минской области. Самолет в это время направлялся в сторону Минска.

По информации сервиса, еще один лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992 вылетел сегодня утром из Москвы в Минск. В 14.26 по московскому времени он вылетел в обратном направлении.

Информация о пассажирах рейса и целях полета не сообщается.

Ту-134АК – самолет с салоном повышенной комфортности, располагающий 24 местами и салоном класса люкс на 13 пассажиров. Часть воздушных судов такого типа, как правило, оборудовалась средствами специальной связи и предназначалась в основном для ВВС и правительственных перевозок.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10, 11 и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. 12 августа СМИ сообщили о смерти 25-летнего Александра Вихора в больнице Гомеля, куда его привезли в автозаке. Ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО. 

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Теги: Беларусь, самолет, аэропорт, авиация, Минск, Минобороны, самолеты, минобороны РФ, лайнер, назначение, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"Нет никаких оправданий подобной жестокости!" Полякова прокомментировала реакцию белорусских властей на протесты
"Нет никаких оправданий подобной жестокости!" Полякова прокомментировала реакцию белорусских властей на протесты
Польша подала на "Оскар" комедию об украинском "заробитчанине"
Польша подала на "Оскар" комедию об украинском "заробитчанине"
Потап показал, как выглядит с бородой и сединой
Потап показал, как выглядит с бородой и сединой
  Scarlet. The Rolling Stones выпустила клип с участием актера Мескала. Видео
  Scarlet. The Rolling Stones выпустила клип с участием актера Мескала. Видео
Дэвид Бекхэм повторил образ 15-летней давности
Дэвид Бекхэм повторил образ 15-летней давности
  Блум: Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь
  Блум: Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь
"Это что за Камасутра?" Дорофеева и Dantes порезвились на траве
"Это что за Камасутра?" Дорофеева и Dantes порезвились на траве
Хименес-Браво рассказал, как его едва не уволили с работы после пожара
Хименес-Браво рассказал, как его едва не уволили с работы после пожара
"Я тоже хочу hot-контент". Шоптенко в платье-комбинации позировала в брызгах воды
"Я тоже хочу hot-контент". Шоптенко в платье-комбинации позировала в брызгах воды
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Крутяшный Платоша!", "Шикарная Ксения Анатольевна". Собчак обнародовала фото отдыха с сыном
"Крутяшный Платоша!", "Шикарная Ксения Анатольевна". Собчак обнародовала фото отдыха с сыном
"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19
"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19
53-летняя Хайек показала, как плавает в бассейне на спине
53-летняя Хайек показала, как плавает в бассейне на спине
Гриффит показала сюрприз, который устроили ей друзья в честь дня рождения
Гриффит показала сюрприз, который устроили ей друзья в честь дня рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS