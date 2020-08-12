Два самолета минобороны РФ заметили в аэропорту Минска

По данным сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar, в Беларусь прибыли лайнеры Ту-134 с бортовыми номерами RA-65690 и RA-65992. Один из них вылетел в обратном направлении.

Из Москвы в Минск прибыло несколько Ту-134 военно-космических сил РФ. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.

12 августа в Беларусь прибыл лайнер Ту-134 с бортовым номером RA-65690. Он вылетел из военного аэропорта Чкаловский в Московской области в 9.44 по московскому времени (совпадает с киевским). Последний зафиксированный сигнал с борта RA-65690 поступил из района населенного пункта Ухвала в Минской области. Самолет в это время направлялся в сторону Минска.

По информации сервиса, еще один лайнер Ту-134АК с бортовым номером RA-65992 вылетел сегодня утром из Москвы в Минск. В 14.26 по московскому времени он вылетел в обратном направлении.

Информация о пассажирах рейса и целях полета не сообщается.

Ту-134АК – самолет с салоном повышенной комфортности, располагающий 24 местами и салоном класса люкс на 13 пассажиров. Часть воздушных судов такого типа, как правило, оборудовалась средствами специальной связи и предназначалась в основном для ВВС и правительственных перевозок.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10, 11 и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. 12 августа СМИ сообщили о смерти 25-летнего Александра Вихора в больнице Гомеля, куда его привезли в автозаке. Ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.