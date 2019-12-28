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В России с отрезанной головой нашли жителя Омска, заявившего, что силовики подбросили ему наркотики

15 декабря сотрудники Росгвардии задержали жителя Омска Дмитрия Федорова за распространение наркотиков. 18 декабря он публично заявил, что наркотики ему подбросили. 26 декабря Федорова нашли обезглавленным на железнодорожных путях.

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Тело Федорова нашли на рельсах
Тело Федорова нашли на рельсах
Фото: pixabay.com

26 декабря на железнодорожных путях в российском городе Омске нашли обезглавленное тело 25-летнего местного жителя Дмитрия Федорова, который перед смертью заявлял, что сотрудники Росгвардии подбросили ему наркотики. Об этом сообщает "Медуза".

Официальная причина смерти – самоубийство. По версии правоохранителей, когда электричка приблизилась к Федорову, он сделал два шага и присел на путях. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Изданию "Новый Омск" невеста погибшего Людмила Троицкая рассказала, что не верит в суицид.

"Мы были на месте происшествия ночью. Несложно представить, сколько должно быть крови, если бы он был обезглавлен поездом. Там нет крови. На месте, где его нашли, нет крови. Его привезли туда уже мертвым", – заявила она.

18 декабря Федоров разместил в сети "ВКонтакте" видеообращение, в котором пожаловался на действия Росгвардии 15 декабря. По его словам, тогда на улице к нему подъехали росгвардейцы и заявили, что тот подпадает под одну из ориентировок. В карманах у Федорова якобы нашли пять свертков с наркотиками. Федоров заявил, что их подбросили.

Силовики отпустили его только на следующий день, когда он в обмен на условный срок сознался в распространении наркотиков. Ему якобы пригрозили, что в случае, если он расскажет о происходящем, будет объявлен в розыск.

Однако Федоров публично заявил, что наркотики ему подбросили, и занялся этим делом вместе со своим адвокатом Игорем Суслиным. Заявления были поданы в Следственный комитет РФ и ФСБ, в силовых ведомствах были назначены проверки. Суслин говорил, что Федоров, чтобы доказать невиновность, готов был пройти любые экспертизы, в том числе детектор лжи.

Теги: Россия, наркотики, самоубийство, Омск, Росгвардия, поезд
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