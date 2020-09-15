В России суд запретил прокат четырех фильмов проекта "Дау"

Министерство культуры России отказалось выдать прокатные удостоверения компании "Феномен филмз" на показ четырех фильмов проекта "Дау" – "Наташа", "Новый человек", "Нора Сын", "Саша Валера". Компания пыталась оспорить решение в арбитражном суде.

Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году Фото: DAU / Facebook

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании "Феномен филмз", требовавшей признать незаконным отказ министерства культуры РФ выдать прокатные удостоверения фильмам проекта "Дау" режиссера Ильи Хржановского. Об этом сообщила "Медуза".

Иск к министерству был подан в феврале 2020 года.

По информации "Медузы", в ноябре 2019 года минкультуры не разрешило запустить в прокат в России четыре фильма проекта "Дау" – "Наташа", "Новый человек", "Нора Сын", "Саша Валера".

"Ведомство сослалось на то, что в этих картинах присутствуют материалы, пропагандирующие порнографию. Для остальных шести эпизодов проекта прокатные удостоверения были выданы. Режиссер обращался с открытым письмом к руководству минкульта, но в ведомстве не нашли обоснований для пересмотра своего решения, предложив Хржановскому обратиться в суд", – пишет издание.

"Феномен филмз" собирается оспорить решение суда, сообщил "Коммерсантъ".

"Арбитражный суд Москвы озвучил только резолютивную часть решения, мотивировочную он обещал озвучить позднее. Поэтому причины отказа нам неизвестны", – сказала представитель проекта Дарья Виолина.

По ее информации, суд отказал в проведении экспертизы фильмов.

Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.