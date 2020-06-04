Хржановский: Нужно быть очень извращенным человеком, чтобы ностальгировать по адскому советскому времени

Жители бывшего Советского Союза после просмотра фильмов проекта "Дау" не должны ностальгировать по былым годам. Такое мнение российский режиссер, художественный руководитель центра "Бабий Яр" Илья Хржановский высказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Нужно быть, мне кажется, очень извращенным человеком, чтобы ностальгировать по этому адскому времени. Конечно, пропаганда и какие-то трогательные воспоминания детства могут дать тебе фиктивное ощущение прекрасности прошлого. В России это, к сожалению, сейчас происходит – когда действительно люди верят, что в советское время была прекрасная жизнь", – сказал режиссер.

Цикл "Дау" задумывался как портрет советской цивилизации, пояснил Хржановский.

"Мы же все – советские люди до сих пор. Как бы ни пытались от этого избавиться, это избавление требует времени и большой работы по осознанию того, кто мы такие, и по признанию этого. Чтобы от чего-то избавиться, нужно это признать. "Дау" – это, с одной стороны, возможность почувствовать и прочувствовать механизмы этой советской системы… Именно прочувствовать, потому что в этом задача кино. Прочувствовать весь этот ужас отношения к человеку как к расходному материалу. А с другой стороны – понять хрупкость человеческих отношений, которые не связаны ни с какой системой, а связаны прежде всего с нами самими, с самой природой человека", – подчеркнул он.

Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие. Читайте полную версию интервью

Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта "Дау" в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 тыс. человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.

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