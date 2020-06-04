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Хржановский: Нужно быть очень извращенным человеком, чтобы ностальгировать по адскому советскому времени

Проект "Дау" стал возможностью почувствовать механизмы советской системы и ужасы ее отношения к человеку. Об этом режиссер Илья Хржановский рассказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В кинопроекте реконструирован быт СССР первой половины ХХ века
В кинопроекте реконструирован быт СССР первой половины ХХ века
Фото: ЕРА

Жители бывшего Советского Союза после просмотра фильмов проекта "Дау" не должны ностальгировать по былым годам. Такое мнение российский режиссер, художественный руководитель центра "Бабий Яр" Илья Хржановский высказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Нужно быть, мне кажется, очень извращенным человеком, чтобы ностальгировать по этому адскому времени. Конечно, пропаганда и какие-то трогательные воспоминания детства могут дать тебе фиктивное ощущение прекрасности прошлого. В России это, к сожалению, сейчас происходит – когда действительно люди верят, что в советское время была прекрасная жизнь", – сказал режиссер.

Цикл "Дау" задумывался как портрет советской цивилизации, пояснил Хржановский.

"Мы же все – советские люди до сих пор. Как бы ни пытались от этого избавиться, это избавление требует времени и большой работы по осознанию того, кто мы такие, и по признанию этого. Чтобы от чего-то избавиться, нужно это признать. "Дау" – это, с одной стороны, возможность почувствовать и прочувствовать механизмы этой советской системы… Именно прочувствовать, потому что в этом задача кино. Прочувствовать весь этот ужас отношения к человеку как к расходному материалу. А с другой стороны – понять хрупкость человеческих отношений, которые не связаны ни с какой системой, а связаны прежде всего с нами самими, с самой природой человека", – подчеркнул он.

Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие. Читайте полную версию интервью

Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта "Дау" в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 тыс. человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: кино, СССР, Илья Хржановский
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