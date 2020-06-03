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Хржановский: Мы в Харькове откастинговали 352 тыс. человек, то есть каждого седьмого жителя города

Харьков, по мнению российского режиссера Ильи Хржановского, – уникальный город с фантастической архитектурой и абсолютно трагической историей, об этом он рассказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

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Хржановский: Коллективизация, репрессии, Вторая мировая война это все наложило отпечаток на энергию города
Хржановский: Коллективизация, репрессии, Вторая мировая война – это все наложило отпечаток на энергию города
Фото: DAU / Facebook

Российский режиссер, художественный руководитель центра "Бабий Яр" Илья Хржановский рассказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что ему нравилась атмосфера Харькова, в котором он снимал проект "Дау".

Режиссер признался, что много месяцев изучал город и поэтому прочувствовал его.

"В этом городе, как вы знаете, совершенно фантастическая архитектура конструктивистская. Это уникальный город. И он уникален еще и по своей абсолютно трагической истории. Потому, что это первая столица Советской Украины. Потому что и коллективизация, и репрессии, и страшная история Второй мировой войны – это все наложило отпечаток на его энергию. И поэтому этот город отражен и в сценах самого Харькова, который мы тоже снимали, и дальше – уже в самой истории института, где многие из персонажей, сотрудников были харьковчанами", – рассказал Хржановский.

Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие. Читайте полную версию интервью

По его словам, производственно проект "Дау"  был сложным.

"Мы в Харькове откастинговали 352 тыс. человек, то есть на тот момент – каждого седьмого жителя города. Почему мы это сделали? Потому что типажно по языку тела, по лицам люди в начале 30-х годов и в конце 30-х годов абсолютно разные. Люди во время войны и после войны абсолютно разные. Вот, например, в Харькове из 800 тыс. жителей сотни тысяч (по-моему, 200 тыс.) были репрессированы в 30-е годы, представляете? Это означает, что еще пару сотен тысяч доносы написали", – отметил режиссер.

Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта "Дау" в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 тыс. человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Харьков, кино, Илья Хржановский
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