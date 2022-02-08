В России участницу Pussy Riot Алехину арестовали за пост в Instagram семилетней давности

На Алехину был составлен протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики Фото: Masha Alekhina / Facebook

Алехина была задержана 7 февраля после посещения инспектора российской федеральной службы исполнения наказаний. На нее был составлен протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики.

Сама активистка утверждает, что поводом для протокола стал пост в соцсети Instagram, сделанный ею в 2015 году. На опубликованном фото были изображены три девушки в хиджабах, у одной из которых на одежде написано: "VODKA DUDKA ISLAM". В нижней части фотографии была подпись, предположительно, арабской вязью, окруженная, как решили российские силовики, свастиками.

Скриншот: Мария Алехина / Instagram

Алехина в комментарии Znak.com назвала обвинения в демонстрации нацистской символики выдуманными. Она отметила, что в посте, о котором идет речь, нет нацистской свастики, есть только индуистский знак.