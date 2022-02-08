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В России участницу Pussy Riot Алехину арестовали за пост в Instagram семилетней давности

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На Алехину был составлен протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики
На Алехину был составлен протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики
Фото: Masha Alekhina / Facebook

Тверской райсуд Москвы (РФ) назначил участнице Pussy Riot Марии Алехиной административный арест сроком на 15 суток. Об этом 8 февраля сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Веронику Полякову.

Алехина была задержана 7 февраля после посещения инспектора российской федеральной службы исполнения наказаний. На нее был составлен протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики.

Сама активистка утверждает, что поводом для протокола стал пост в соцсети Instagram, сделанный ею в 2015 году. На опубликованном фото были изображены три девушки в хиджабах, у одной из которых на одежде написано: "VODKA DUDKA ISLAM". В нижней части фотографии была подпись, предположительно, арабской вязью, окруженная, как решили российские силовики, свастиками.

Скриншот: Мария Алехина / Instagram
Скриншот: Мария Алехина / Instagram

Алехина в комментарии Znak.com назвала обвинения в демонстрации нацистской символики выдуманными. Она отметила, что в посте, о котором идет речь, нет нацистской свастики, есть только индуистский знак.

Контекст:

Алехину задерживают в России не в первый раз. В декабре 2017 года ее задержали у здания ФСБ на Лубянке в Москве с баннером "С днем рождения, палачи".

В июне 2018 года судебные приставы задержали ее в Москве у здания суда за уклонение от обязательных работ, которые ей назначил суд за участие в акции в поддержку мессенджера Telegram.

В августе того же года пограничная служба ФСБ России не выпустила Алехину из РФ, задержав в аэропорту "Домодедово": активистка собиралась лететь в Лондон.

В октябре 2020 года Алехину и других активистов задержали после акции Pussy Riot в день рождения президента РФ Владимира Путина за то, что они вывесили радужные флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ России, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району Москвы.

Теги: Pussy Riot, оппозиция, Москва, арест, суды, Мария Алехина
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