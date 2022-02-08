В России участницу Pussy Riot Алехину арестовали за пост в Instagram семилетней давности

Алехина была задержана 7 февраля после посещения инспектора российской федеральной службы исполнения наказаний. На нее был составлен протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики.
Сама активистка утверждает, что поводом для протокола стал пост в соцсети Instagram, сделанный ею в 2015 году. На опубликованном фото были изображены три девушки в хиджабах, у одной из которых на одежде написано: "VODKA DUDKA ISLAM". В нижней части фотографии была подпись, предположительно, арабской вязью, окруженная, как решили российские силовики, свастиками.
Алехина в комментарии Znak.com назвала обвинения в демонстрации нацистской символики выдуманными. Она отметила, что в посте, о котором идет речь, нет нацистской свастики, есть только индуистский знак.
Алехину задерживают в России не в первый раз. В декабре 2017 года ее задержали у здания ФСБ на Лубянке в Москве с баннером "С днем рождения, палачи".
В июне 2018 года судебные приставы задержали ее в Москве у здания суда за уклонение от обязательных работ, которые ей назначил суд за участие в акции в поддержку мессенджера Telegram.
В августе того же года пограничная служба ФСБ России не выпустила Алехину из РФ, задержав в аэропорту "Домодедово": активистка собиралась лететь в Лондон.
В октябре 2020 года Алехину и других активистов задержали после акции Pussy Riot в день рождения президента РФ Владимира Путина за то, что они вывесили радужные флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ России, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району Москвы.