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В России умер сооснователь "Гражданской обороны" Рябинов

55-летний российский музыкант, поэт и художник Константин Рябинов, который вместе с Егором Летовым в 1984 году основал "Гражданскую оборону", скончался дома в Санкт-Петербурге. Причина его смерти на данный момент неизвестна.

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Причина смерти Рябинова пока неизвестна
Причина смерти Рябинова пока неизвестна
Фото: Konstantin Riabinov / Facebook

В Санкт-Петербурге на 56-м году жизни скончался российский музыкант, поэт и художник Константин Рябинов (Кузя УО), известный прежде всего как сооснователь панк-рок-группы "Гражданская оборона". Об этом сообщило питерское издание "Фонтанка" со ссылкой на знакомую Рябинова Ксению Кислицину.

"Константин Валентинович скончался. Это произошло дома, результатов вскрытия пока нет", – сказала она.

По словам Кислициной, тело Рябинова нашли в квартире 16 марта. Она уточнила, что у Рябинова не было серьезных заболеваний.

Рябинов родился в 1964 году в Омске. Там же в 1984 году вместе с Егором Летовым участвовал в создании культовой панк-рок-группы "Гражданская оборона". Кроме этого, играл в группах "Христосы на паперти", "Посев", "Коммунизм", "Кузьма и ВиртУОзы", "Егор и Опизденевшие".

Из "Гражданской обороны" ушел в 1999 году, но в 2004-м участвовал в концерте по случаю 20-летия группы.

Егор Летов скончался в феврале 2008 года.

Теги: музыка, рок-музыка, Гражданская оборона, Константин Рябинов
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