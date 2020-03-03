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Умер соавтор перфомансов Марины Абрамович художник-концептуалист Улай

Немецкий художник-концептуалист Улай больше всего был известен совместными перфомансами с сербской художницей Мариной Абрамович.

 
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Улай получил известность в начале 1970-х годов, создав серию фотоколлажей "Renais sense"
Улай получил известность в начале 1970-х годов, создав серию фотоколлажей "Renais sense"
Фото: EPA

В Любляне (столица Словении) 2 марта на 77-м году жизни умер художник-концептуалист Франк Уве Лайсипен, более известный как Улай. Об этом сообщает телекомпания RTV Slovenija.

Как пишет Deutsche Welle, Улай получил известность в начале 1970-х годов, создав серию фотоколлажей "Renais sense" из снимков Polaroid, на которых его портреты были совмещены с женскими.

С 1976 по 1988 год он сотрудничал с сербской художницей Мариной Абрамович. "Русская служба BBC" пишет, что во время их сотрудничества самыми известными совместными перфомансами стали:

  • В 1976 нагие Абрамович и Улай бежали навстречу друг другу и с силой сталкивались. Делали они это в течение 58 минут. Это был перформанс о слиянии двух начал – мужского и женского.
  • В 1977 Марина и Улай организовали перфоманс "Imponderabilia". В музее современного искусства в Болоньи они стояли голыми на входе, заставляя посетителей протискиваться между ними, чтоб пройти.
  • В 1980 артисты устроили перфоманс, в котором Марина четыре минуты держала лук, а Улай – стрелу, нацеленную ей в сердце, и натянутую тетиву.

Пара решила оформить отношения в 1980 году, встретившись на середине Великой Китайской стены. Однако разрешения от властей Китая пришлось ждать восемь лет, а за это время Улай и Абрамович разошлись. Они все-таки устроили свой перфоманс – Улай стартовал из пустыни Гоби, Абрамович – от Желтого моря. После того как каждый из них прошел 2500 км, они встретились на Великой Китайской стене и распрощались.

Они не виделись до 2010 года, когда Улай пришел на перфоманс Абрамович под названием "Художник приветствует". Идея перформанса заключалась в том, чтобы Марина могла, посредством внимательного взгляда, установить контакт с любым желающим посетителем выставки. Этот момент фиксировался фотографом. Перфоманс длился три месяца. Одним из посетителей оказался Улай – спустя минуту после того, как А,рамович вглядывалась в глаза бывшему парnнеру, она расплакалась.

ВИДЕО
Видео: MiticoMazz / YouTube


Теги: художник, Словения, Марина Абрамович, Улай, Франк Уве Лайсипен
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