Клуб читателей
ГОРДОН
 
Приколы

В Германии художник устроил виртуальные пробки с помощью тележки с телефонами

Система Google Maps приняла смартфоны за высокую концентрацию пользователей и отметила карту красным цветом, что обозначает серьезную пробку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Художник Саймон Векерт провел эксперимент, чтоб показать, какое влияние оказывают на людей виртуальные карты
Художник Саймон Векерт провел эксперимент, чтоб показать, какое влияние оказывают на людей виртуальные карты
Фото: simonweckert.com

Художник-концептуалист Саймон Векерт из Берлина устроил эксперимент по взлому Google Maps, чтобы привлечь внимание к влиянию онлайн-карт на жизнь людей. Об эксперименте рассказывается на сайте художника.

Векерт сложил в тележку 99 б/у смартфонов с запущенной навигацией Google Maps, а затем медленно прошелся с ней в Берлине по мосту Шилингбрюке через реку Шпрее. Спустя время после этого на участке, по которому прошелся художник с тележкой, на картах Google Maps появилась серьезная пробка со скоростью движения транспорта около 4 км/ч, хотя на самом деле дорога была почти пустая.

Использующиеся для отслеживания движения транспорта алгоритмы Google Maps приняли тележку со смартфонами за высокую концентрацию пользователей, передвигающихся с низкой скоростью, и изменили цвет участка дороги с зеленого на красный, соответствующий высокой концентрации транспорта и затрудненному движению.

По результатам эксперимента Векерт заявил, что такие приложения, как Google Maps, существенно изменили понимание того, что такое карта и как с ней взаимодействовать.

"В этом смысле Google Maps виртуально изменяет настоящий город", — считает он.

Также художник считает, что и другие приложения, среди которых Tinder и Airbnb,существенно влияют на жизнь людей.

"Все эти приложения функционируют совместно с Google Maps и создают новые формы виртуального капитализма. Без этих карт не существовало бы каршэрингов, Uber или систем проката велосипедов. Виртуальные карты, имитирующие реальность, определяют, как мы воспринимаем физическое пространство и как мы будем действовать", — отметил он.

Google Maps — это набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса и технологии, предоставляемых компанией Google. Сервис представляет собой карту и спутниковые снимки планеты Земля.

Теги: Германия, Google Maps, Саймон Векерт, эксперимент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: То, что Ленинград был окружен со всех сторон, а его жители обречены на голод, – это выбор Сталина
  Илларионов: То, что Ленинград был окружен со всех сторон, а его жители обречены на голод, – это выбор Сталина G
Дмитрий ГОРДОН
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР
Записки бывшего подполковника КГБ: Провокационная деятельность генерала Питовранова в ГДР G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице
В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице
Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590
Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590
Шинейд О’Коннор опасается суицида из-за психического нездоровья
Шинейд О’Коннор опасается суицида из-за психического нездоровья
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS