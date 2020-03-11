Умер актер "Ликвидации" Михайловский

Советский и российский актер, игравший в сериале "Ликвидация", Владимир Михайловский умер на 84-м году жизни.

Умер советский и российский актер Владимир Михайловский. Об этом сообщили на сайте театра "Сатирикон" 9 марта, где он служил со дня основания и до 2004 года.

Актеру было 83 года.

"Скорбим... Умер Владимир Михайловский. Актер, долгие годы работавший в "Сатириконе", бывший партнер Аркадия Райкина, прекрасный, добрый, преданнейший театру человек, рождавший в каждом, кто его знал, только нежные и глубоко сердечные чувства. Он был прелестный, мягкий, остроумный, веселый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр, опирающийся и живущий не только главными и заглавными артистами и руководителями, но и своими ежедневными добросовестными исполнителями и создателями, которые и есть суть и плоть театра и любого коллективного искусства. Слава им и память и бесконечная благодарность наша", – говорится в некрологе.

Также на сайте "Сатирикона" привели слова Константина Райкина, адресованные покойному.

"Володя, Володенька, Вовочка. Так я его называл, когда мы работали, общались, встречались и давно, и в недавнее время. Он был из самых последних, кто работал с моим отцом и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим. Никогда его не забуду и бесконечно благодарен", – написано в сообщении.

Владимир Михайловский снимался в сериалах "Ликвидация", "Исаев", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Десять лет спустя", "Русские в городе ангелов".

После ухода из "Сатирикона" он служил в театре "Эрмитаж".