В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей. Лидером стала Москва

С начала эпидемии в России от COVID-19 умерли почти 135 тыс. человек Фото: ЕРА

Такое число умерших стало новым рекордом с начала эпидемии. Предыдущий рекорд зафиксировали 24 декабря прошлого года, тогда говорили о смерти 635 человек, отметило РБК.

Новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге. В этом городе умерли 119 человек. В Москве за последние сутки COVID-19 унес жизни 121 человека. В число лидеров по смертности от COVID-19 за последние сутки вошли Нижегородская область (27 умерших), Иркутская область и Бурятия (по 21 в каждом регионе) и Краснодарский край (18).

По данным штаба, всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерли 134 545 человек. За последние сутки в России подтвердили 20 616 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.