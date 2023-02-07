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В России загорелся нефтеперерабатывающий завод. Видео

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В РФ произошел пожар на заводе "Лукойла"
В РФ произошел пожар на заводе "Лукойла"
Скриншот: ASTRA / Telegram

В Кстовском районе Нижегородской области РФ 7 января произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила областная прокуратура.

Сообщается, что прокуратура организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии. Обстоятельства выясняются. На место для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Прокуратура указала адрес, где произошел пожар: шоссе Центральное, 9. По этому адресу находится нефтебаза предприятия "Лукойл". В компании подтвердили факт возгорания, но подробностей не рассказали, сообщает "РИА Новости". Агентство опубликовало видео с места пожара.

Также видео с места возгорания опубликовал канал ASTRA. На нем виден столб черного дыма над заводом.

Контекст:

В Кстово находится одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ, завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Предприятие выпускает различные виды топлива и является единственным в России производителем и поставщиком твердых пищевых парафинов, сообщает "Деловой Петербург".

Теги: пожар, Лукойл, происшествия, нефтепродукты
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