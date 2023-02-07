В России загорелся нефтеперерабатывающий завод. Видео

В РФ произошел пожар на заводе "Лукойла" Скриншот: ASTRA / Telegram

Сообщается, что прокуратура организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии. Обстоятельства выясняются. На место для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

Прокуратура указала адрес, где произошел пожар: шоссе Центральное, 9. По этому адресу находится нефтебаза предприятия "Лукойл". В компании подтвердили факт возгорания, но подробностей не рассказали, сообщает "РИА Новости". Агентство опубликовало видео с места пожара.

Также видео с места возгорания опубликовал канал ASTRA. На нем виден столб черного дыма над заводом.