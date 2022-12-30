В России загорелся нефтяной танкер "Арктика". Видео

По данным Telеgram-каналов, на танкере горят две каюты по 10 м² Фото: marinetraffic.com

Возгорание произошло на борту пришвартованного на ремонт судна в Кронштадте. По данным канала, горят две каюты по 10 м². Пожару присвоен второй уровень сложности.

Как пишет "Фонтанка", танкер уже начали тушить. О жертвах пока не сообщалось.