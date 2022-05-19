В России предложили отменить выборы до конца войны в Украине

Война в Украине может привести к неожиданным для российских властей результатам выборов, считают политологи Фото: EPA

11 сентября 2022 года россиянам предстоит избрать 15 губернаторов, депутатов региональных и московских советов. В Москве муниципальные выборы коснутся 125 районов.

На заседании Госдумы 17 мая Миронов предложил отменить голосование, а средства направить на армию.

"Зачем тратить огромные деньги? Давайте деньги направим на нашу армию, давайте направим на освобожденные территории. Сегодня там, на фронтах против нацизма, куется наше будущее, позитивная русская и российская элита. Так давайте их дождемся! Давайте, когда они придут с победой, вот тогда выборы и проведем. И пускай они принимают участие и как кандидаты, и как голосующие", – цитирует его сайт партии "Справедливая Россия – За правду".

Турчак не поддержал эту идею, заявив, что источником власти в России является народ и его нельзя лишать этого права.

"Политическая конкуренция не ослабляет страну, а напротив, делает ее сильнее. Тем более, что в главном — в поддержке специальной военной спецоперации — все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус", – заявил Турчак.

"Немецкая волна", комментируя ситуацию, напомнила, что на прошлой неделе сразу четыре губернатора сложили полномочия, а еще один объявил об отказе участвовать в сентябрьских выборах. Опрошенные радиостанцией политологи считают, что эти отставки не стали сюрпризом – так Кремль избавляется от кандидатов, которые могли проиграть в единый день голосования.

Война в Украине, по их мнению, может привести к неожиданным для российских властей результатам. "Сама война становится все менее популярной, уровень жизни снижается, и все это ведет к недовольству и поиску способов это недовольство выразить", – объясняет политолог Аббас Галлямов.

В этом году общегосударственных кампаний в России не будет, поэтому избиратели могут выразить свое несогласие с кремлевской политикой именно на региональных выборах, прогнозирует "Немецкая волна".