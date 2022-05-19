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В России предложили отменить выборы до конца войны в Украине

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Война в Украине может привести к неожиданным для российских властей результатам выборов, считают политологи
Война в Украине может привести к неожиданным для российских властей результатам выборов, считают политологи
Фото: EPA

Российские законодатели обсуждают возможность отмены выборов в день единого голосования 11 сентября. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил перенести их до конца "спецоперации". Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак возразил ему, что предвыборная борьба на местах не пошатнет всеобщую поддержку действий руководства государства, пишет 18 мая "Коммерсантъ".

11 сентября 2022 года россиянам предстоит избрать 15 губернаторов, депутатов региональных и московских советов. В Москве муниципальные выборы коснутся 125 районов. 

На заседании Госдумы 17 мая Миронов предложил отменить голосование, а средства направить на армию.

"Зачем тратить огромные деньги? Давайте деньги направим на нашу армию, давайте направим на освобожденные территории. Сегодня там, на фронтах против нацизма, куется наше будущее, позитивная русская и российская элита. Так давайте их дождемся! Давайте, когда они придут с победой, вот тогда выборы и проведем. И пускай они принимают участие и как кандидаты, и как голосующие", – цитирует его сайт партии "Справедливая Россия – За правду".

Турчак не поддержал эту идею, заявив, что источником власти в России является народ и его нельзя лишать этого права. 

"Политическая конкуренция не ослабляет страну, а напротив, делает ее сильнее. Тем более, что в главном — в поддержке специальной военной спецоперации — все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус", – заявил Турчак.

"Немецкая волна", комментируя ситуацию, напомнила, что на прошлой неделе сразу четыре губернатора сложили полномочия, а еще один объявил об отказе участвовать в сентябрьских выборах. Опрошенные радиостанцией политологи считают, что эти отставки не стали сюрпризом – так Кремль избавляется от кандидатов, которые могли проиграть в единый день голосования. 

Война в Украине, по их мнению, может привести к неожиданным для российских властей результатам. "Сама война становится все менее популярной, уровень жизни снижается, и все это ведет к недовольству и поиску способов это недовольство выразить", – объясняет политолог Аббас Галлямов.

В этом году общегосударственных кампаний в России не будет, поэтому избиратели могут выразить свое несогласие с кремлевской политикой именно на региональных выборах, прогнозирует "Немецкая волна".

Теги: Россия, выборы, Единая Россия, Сергей Миронов, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Турчак
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