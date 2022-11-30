В российской Перми – сильный пожар на городской ТЭЦ, есть пострадавшие. Фото

По данным издания, огонь распространился на площади около 1500 м². Сообщается, что горит кровля. На фото и видео с места событий видны огромные клубы черного дыма над городом.

"К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек, есть угроза перехода огня на другие здания", – говорится в сообщении.

Позже Baza опубликовала видео с камер наблюдения внутри станции, на нем видно, как началось возгорание. По словам одного из сотрудников ТЭЦ, огонь вспыхнул "или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора), или на переднем подшипнике ТГ-10". Официальные органы причин пожара пока не назвали.

"Новости Перми" сообщают о двух пострадавших на пожаре. Издание пишет, что ТЭЦ-9 обеспечивает теплом часть города, находящегося на левом берегу Камы. Она построена более 65 лет назад.