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В российской Перми – сильный пожар на городской ТЭЦ, есть пострадавшие. Фото

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Площадь пожара более 1,5 тыс. м&sup2;
Площадь пожара – более 1,5 тыс. м²
Фото: Baza / Telegram

30 ноября в Перми (Россия) произошел пожар на одной из городских ТЭЦ. Об этом в Telegram сообщает Baza.

По данным издания, огонь распространился на площади около 1500 м². Сообщается, что горит кровля. На фото и видео с места событий видны огромные клубы черного дыма над городом.

"К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек, есть угроза перехода огня на другие здания", – говорится в сообщении.

Позже Baza опубликовала видео с камер наблюдения внутри станции, на нем видно, как началось возгорание. По словам одного из сотрудников ТЭЦ, огонь вспыхнул "или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора), или на переднем подшипнике ТГ-10". Официальные органы причин пожара пока не назвали.

"Новости Перми" сообщают о двух пострадавших на пожаре. Издание пишет, что ТЭЦ-9 обеспечивает теплом часть города, находящегося на левом берегу Камы. Она построена более 65 лет назад.

Теги: Россия, пожар, Пермь, ТЭЦ, пострадавшие
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