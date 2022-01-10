В РПЦ поддержали идею о лишении гражданства россиян, "работающих на подрыв своей страны"

"Я думаю, что это та мера, которая, к сожалению, назрела, потому что гражданство можно потерять в том случае, если человек направляет свои силы на подрыв своей страны. Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами России и работающий против России на каких-либо направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение, ему об этом прямо скажут, а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина России на свободное посещение России и на передвижение внутри России", – сказал он.
Цель этой инициативы, по мнению российского митрополита, заключается в том, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.
29 декабря 2021 года российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий расширить перечень преступлений, за которые лишают гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Документ также наделяет президента РФ правом лишать российского гражданства детей, которые находятся под опекой иностранцев или усыновлены ими.
По действующему законодательству РФ аннулировать могут только приобретенное гражданство за совершение ряда правонарушений, в том числе: предоставление ложных данных при его получении, отказ приносить присягу, совершение теракта или склонение к нему, публичное оправдание или пропаганду терроризма, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, диверсию и шпионаж, организацию экстремистского сообщества и финансирование экстремистской деятельности, отмечает "Москва 24".