В РПЦ поддержали идею о лишении гражданства россиян, "работающих на подрыв своей страны"

"Я думаю, что это та мера, которая, к сожалению, назрела, потому что гражданство можно потерять в том случае, если человек направляет свои силы на подрыв своей страны. Может вполне возникнуть такая ситуация, когда человек, находящийся за пределами России и работающий против России на каких-либо направлениях, захочет вернуться, и он будет понимать, что ему здесь грозит тюремное заключение, ему об этом прямо скажут, а он все равно вернется, воспользовавшись своим правом гражданина России на свободное посещение России и на передвижение внутри России", – сказал он.

Цель этой инициативы, по мнению российского митрополита, заключается в том, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.