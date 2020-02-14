В Румынской православной церкви заявили, что не против предоставления автокефалии ПЦУ

Делегация Румынской православной церкви примет участие во всеправославной встрече в Аммане, на которой будут обсуждаться разногласия по вопросу томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Румынская православная церковь не возражает против предоставления автокефалии Православной церкви Украины. Это следует из сообщения об итогах Священного синода, который заседал в Бухаресте 13 февраля, сообщает агентство православных новостей Romfea.

Синод Румынской православной церкви пришел к выводу, что между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус по вопросу автокефалии.

Церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу в Аммане, созванную по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила для обсуждения "украинского вопроса". В делегацию войдут епископы, патриарх Даниил не поедет в Амман, пишет агентство.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Епифаний заявил в январе 2020 года, что еще четыре поместные церкви готовятся признать ПЦУ, среди них – румынская, занимающая седьмое место в диптихе.

Иерусалимский патриарх Феофил предложил главам всех поместных церквей провести собор в Аммане для обсуждения "раскола" по украинскому вопросу. Вселенский патриархат заявил, что не примет участия в собрании, намеченном на конец февраля.