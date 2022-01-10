В Саудовской Аравии представили первую в мире гостиницу для верблюдов

Отель называется Tetaman и включает в себя 120 гостиничных номеров Фото: depositphotos.com

Отель называется Tetaman ("Будь уверен") и включает в себя 120 гостиничных номеров, которые предоставляют все услуги для верблюдов. В этом отеле работает более 50 человек, которые занимаются обслуживанием номеров, уходом за животными и охраной.

Гостиница предоставляет пятизвездочное обслуживание для своих гостевых верблюдов, включая питание, горячее молоко и обеспечение чистоты и тепла в конюшнях.

Сейчас ночь в отеле стоит около 400 саудовских риалов (почти 3 тыс. грн) за ночь.

Отель представили во время шестого Фестиваля верблюдов короля Абдула Азиза. Это мероприятие направлено на сохранение роли верблюдов в традициях и наследии бедуинов Саудовской Аравии.

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