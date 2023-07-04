В Сербии возобновились протесты после двух массовых расстрелов в мае

Демонстранты маршем прошли от здания сербского парламента до телеканала Pink, который поддерживает правительство Фото: EPA

По словам протестующих, телеканал пропагандирует культуру насилия и должен быть лишен лицензии на вещание. В мае в Сербии уже проходили митинги "Сербия против насилия". Они начались после случаев массовой стрельбы: 3 мая в Белграде семиклассник в школе открыл огонь. Погибло по меньшей мере 10 человек. 4 мая в Младеноваце, недалеко от Белграда, мужчина открыл огонь из автомобиля по прохожим, в результате чего погибло восемь человек.

Акция протеста 1 июля началась у здания сербского парламента, потом митингующие прошли маршем к зданию Pink, говорится в материале. Протестующие освистали офис телеканала и скандировали лозунги против президента Сербии Александра Вучича.

Протестующие заявляют, что "ненавистнические высказывания и нетерпимость", разжигаемые проправительственными СМИ и официальными лицами, способствовали разжиганию насилия в обществе.

Также демонстранты требуют уволить всех ключевых сотрудников службы безопасности и органа по наблюдению за СМИ, пишет Assotiated Press.

В свою очередь власть отвергает любую ответственность за убийства в мае. Вучич обвинил лидеров оппозиции, которые организовали митинги, в том, что они используют трагедию со стрельбой для политической борьбы.