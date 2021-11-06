В Сьерра-Леоне взорвалась емкость с топливом, погибли почти 100 человек

Пострадали также около 100 человек, они лечатся в медучреждениях города.
В результате столкновения автомобилей взорвалась емкость с топливом. Корреспондент агентства констатировал, что утром 6 ноября из пострадавшей емкости продолжало вытекать горючее, а на проезжей части в районе ДТП лежали обугленные тела погибших и каркасы сгоревших автомобилей и мотоциклов.
Власти Сьерра-Леоне назвали произошедшее "ужасной аварией".
Агентство AFP опубликовало в Twitter видео пожара после взрыва и уточнило, что взрыв произошел на автозаправке.
VIDEO: * Firefighters work to put out a fire at a petrol station in #SierraLeone's capital #Freetown following a massive explosion that has killed at least 92 people. According to witnesses, the accident happened when a vehicle caught fire after a road accident pic.twitter.com/WfxQiFjx9P— AFP News Agency (@AFP) November 6, 2021