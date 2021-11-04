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В штате Нью-Джерси в США появились бульвар и улица имени Тараса Шевченко

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Рядом с перекрестком этих улиц расположены Украинский культурный центр и церковь
Рядом с перекрестком этих улиц расположены Украинский культурный центр и церковь
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

В городке Виппани американского штата Нью-Джерси открыли бульвар и улицу имени украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщило в Facebook 2 ноября посольство Украины в США.

Отмечается, что рядом с перекрестком этих улиц расположены Украинский культурный центр и Украинская церковь Святого Иоанна, в конце октября отметившая сотую годовщину с момента основания.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/4539172196125977

Переименование бульвара, ведущего в храм, стало подарком от местных властей украинской общине города, сообщает портал Минобороны Украины "АрміяInform".

Фото: armyinform.com.ua
Фото: armyinform.com.ua

По данным издания, Украинский культурный центр в Виппани, основанный в 1950 году, – одна из старейших украинских организаций за рубежом. Американцы украинского происхождения в Виппани следят за событиями на родине, община проводила различные акции в поддержку украинских воинов, в частности собирала подарки для детей украинских военных.

Контекст:

Тарас Шевченко – выдающийся украинский поэт и художник. Он родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге в возрасте 47 лет. Похоронен Шевченко в Украине (на Чернечьей горе в Каневе). 

Самый известный сборник поэзии Шевченко – "Кобзарь", впервые он был издан в 1940 году. Сборник переведен на более чем 100 языков. 

По данным МИД Украины, Шевченко – мировой рекордсмен по количеству установленных памятников, их в разных странах насчитывается 1167.

Теги: США, диаспора, Тарас Шевченко, церковь, посольство Украины, Нью-Джерси, улицы
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