В штате Нью-Джерси в США появились бульвар и улица имени Тараса Шевченко

Рядом с перекрестком этих улиц расположены Украинский культурный центр и церковь Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Отмечается, что рядом с перекрестком этих улиц расположены Украинский культурный центр и Украинская церковь Святого Иоанна, в конце октября отметившая сотую годовщину с момента основания.

Переименование бульвара, ведущего в храм, стало подарком от местных властей украинской общине города, сообщает портал Минобороны Украины "АрміяInform".

Фото: armyinform.com.ua

По данным издания, Украинский культурный центр в Виппани, основанный в 1950 году, – одна из старейших украинских организаций за рубежом. Американцы украинского происхождения в Виппани следят за событиями на родине, община проводила различные акции в поддержку украинских воинов, в частности собирала подарки для детей украинских военных.