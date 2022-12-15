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В Швеции усыпили трех шимпанзе, сбежавших из зоопарка. Еще четырех животных пытаются поймать

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В зоопарке Фурувика было семь шимпанзе
В зоопарке Фурувика было семь шимпанзе
Фото: Furuviksparken / Fаcebook

В городе Фурувик на востоке Швеции застрелили трех обезьян шимпанзе, которые сбежали из местного зоопарка и несли потенциальную угрозу людям. Об этом 15 декабря проинформировал сайт зоопарка.

"Вчера пять шимпанзе выбрались из своего вольера и домика для шимпанзе. Мы проинформировали наших сотрудников, которые смогли добраться до безопасного места, и предупредили полицию. Из соображений безопасности в парке разместили стрелков. [...] В течение дня, к сожалению, из соображений безопасности пришлось усыпить трех шимпанзе", – говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка подчеркнули, что шимпанзе – сильные животные и относятся к группе высокого риска.

"Если шимпанзе на свободе в парке, это представляет опасность для жизни человека, и тогда единственный выход – стрелять на поражение", – объяснили в зоопарке.

В сообщении сказано, что всего в зоопарке было семь шимпанзе. Оставшихся четырех ветеринары пытались заманить в вольер, но им это пока не удалось, попытки сделать это обещают продолжить 16 декабря.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Швеция, животные, зоопарк, шимпанзе, обезьяны
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