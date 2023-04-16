В Швеции задержали россиянку по подозрению в промышленном шпионаже

Россиянку задержали вечером 13 апреля на территории нефтеперерабатывающего завода Preemraff компании Preem в городе Гетеборг.

В компании подтвердили факт задержания, отметив, что подозреваемая не является сотрудником Preem, а работает на субподрядчика компании.

Прокурор Джеймс фон Рейс, ведущий дело, отказался от комментариев, мотивируя это тем, что дело находится на ранней стадии.

15 апреля прокуратура Швеции сообщила, что россиянку отпустили.

"Подозрения против человека, арестованного в четверг, ослабли, и не было достаточных оснований для содержания под стражей. Поэтому сегодня я решил, что это лицо должно быть освобождено", – сказал Джеймс фон Рейс.