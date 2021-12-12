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В Швейцарии могут начать использовать "капсулы для самоубийства"

Эвтаназия узаконена в Бельгии, Нидерландах, Колумбии, Канаде, Люксембурге и Испании
Эвтаназия узаконена в Бельгии, Нидерландах, Колумбии, Канаде, Люксембурге и Испании
Фото: depositphotos.com

В Швейцарии прошла юридическую экспертизу напечатанная на 3D-принтере "капсула для самоубийства" Sarco, эту технологию планируют использовать для эвтаназии в специализированных клиниках. Об этом 9 декабря сообщил Euronews.

Создал капсулу австралиец Филипп Нитшке. Капсулой Sarco можно управлять только изнутри. Пользователь может нажать кнопку, моргнуть или сделать жест, чтобы выпустить азот, который вызовет состояние гипоксии и смерть. В устройстве есть кнопка аварийной остановки процесса и аварийный люк.

Организация Нитшке по защите прав умирающих Exit International планирует бесплатно предоставлять дизайн для печати Sarco и сотрудничать с клиниками, которые проводят эвтаназию.

"Легальное использование машины, которую мы создали, возможно только в Швейцарии", – сказал Нитшке.

Скачать дизайн можно будет только людям старше 50 лет, но после печати доступ к капсуле будет ограниченным.

Экспертиза, проведенная швейцарским юристом Даниэлем Хюрлиманном, пришла к выводу, что аппарат не нарушает законов страны.

"Помощь в самоубийстве компетентного лица с помощью Sarco не является уголовным преступлением", – заявил юрист.

Exit International планирует предложить Sarco пользователям в Швейцарии в начале 2022 года.

Нитшке в 1996 году стал первым врачом, который помог пациенту сделать смертельную инъекцию. Больной самостоятельно ввел себе раствор, нажав кнопку на ноутбуке у своей больничной койки.

Контекст:

Эвтаназия узаконена в Бельгии, Нидерландах, Колумбии, Канаде, Люксембурге и Испании. В Швейцарии и в некоторых штатах США такие процедуры допускаются, но не разрешены на законодательном уровне.

В Украине эвтаназия не предусмотрена законодательством. В декабре 2019 года законопроект о ее разрешении обещал внести внефракционный нардеп Гео Лерос.

Теги: Швейцария, эвтаназия, самоубийство, юрист, законодательство
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