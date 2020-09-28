В Швейцарии прошел референдум об отмене свободного перемещения с Евросоюзом, известны результаты

Правые силы в Швейцарии инициировали плебисцит, тема которого – денонсация договора о свободном передвижении физических лиц через границы со странами Евросоюза. По предварительным данным, жители страны выступили против отмены соглашения.

27 сентября швейцарские избиратели на референдуме высказывали мнение о целесообразности денонсации соглашения о свободном перемещении и трудоустройстве граждан, заключенного между Евросоюзом и Швейцарией и вступившего в силу в 2002 году. Об этом сообщает Swiss.info.

Плебисцит инициировала правая Швейцарская народная партия. Ее представители призывали ограничить трудовую иммиграцию, чтобы число жителей страны не превысило 10 млн. Сейчас в Швейцарии постоянно проживает 8,57 млн человек.

По предварительным данным, 62% участников референдума высказались против денонсации режима свободы перемещения с Евросоюзом, который является крупнейшим торговым партнером Швейцарии.

Агентство отмечает, что в период подготовки к референдуму были практически заморожены консультации с Брюсселем о заключении институционального рамочного соглашения между Швейцарией и ЕС. Оно предусматривает меры по противодействию зарплатному демпингу со стороны дешевой рабочей силы из стран ЕС, юридический статус "гражданин ЕС" (что важно для получения в Швейцарии социальной помощи гражданами стран Евросоюза) и государственные субсидии, выделяемые с целью поддержки критически важных для Швейцарии отраслей экономики, включая сельское хозяйство.

Теперь федеральное правительство может вернуться к переговорам с Еврокомиссией, пишет Swiss.info.

Швейцария не является членом Европейского союза, при этом более 80% товарооборота страны приходится на государства ЕС.