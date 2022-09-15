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В Швейцарии расследуют фейковые призывы докладывать о соседях, которые тратят тепло. Подозревают РФ

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Фальшивый призыв распространяется в Twitter
Фальшивый призыв распространяется в Twitter
Фото: Marc Owen Jones / Twitter

Расследование фальшивых призывов в соцсетях жаловаться на соседей за перерасход отопления начали швейцарские власти. Это может быть частью российской кампании по дезинформации, пишет Reuters.

По данным агентства, на вирусной картинке изображена женщина, говорящая по телефону. Рядом надпись: "у вашего соседа установлено отопление выше 19 градусов? Пожалуйста, свяжитесь с нами.

В тексте также предлагается награда за такую информацию – 200 швейцарских франков ($207). Картинка помечена логотипом правительства Швейцарии и содержит номер телефона Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и связи (UVEK).

В УВЕК заявили Reuters, что не имеют отношения к призывам. 

Кампания может быть связана с российской пропагандой, считает адъюнкт-профессор Университета Хамада бин Халифа в Катаре Марк Оуэн Джонс, эксперт по дезинформации в соцсетях. Цель – посеять панику из-за роста цен на энергоносители после вторжения России в Украину.

Он опубликовал в Twitter фото якобы размещенного на улице или в помещении скандального плаката и отметил, что картинка подделана, но довольно профессионально.

По его наблюдениям, больше всего она распространяется в Twitter, через учетную запись пользователя @DagnyTaggart369. Джонс называет аккаунт подозрительным, он выдает себя за украинца из Донбасса, проживающего в Великобритании. Дагни – имя главного героя в романе Айн Ред "Атлант расправил плечи", который много паникует, добавляет эксперт.

Контекст:

В ответ на санкции, введенные за вторжение в Украину, РФ начала сокращать поставки газа в Европу и уже несколько раз полностью останавливала прокачку газа по "Северному потоку". В связи с этим европейские страны испытывают недостаток топлива, необходимого для выработки электроэнергии, отопления и горячей воды.

Теги: Россия, Twitter, Швейцария, отопление, фейк, фейковый аккаунт
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