В Швейцарии расследуют фейковые призывы докладывать о соседях, которые тратят тепло. Подозревают РФ

По данным агентства, на вирусной картинке изображена женщина, говорящая по телефону. Рядом надпись: "у вашего соседа установлено отопление выше 19 градусов? Пожалуйста, свяжитесь с нами.

В тексте также предлагается награда за такую информацию – 200 швейцарских франков ($207). Картинка помечена логотипом правительства Швейцарии и содержит номер телефона Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и связи (UVEK).

В УВЕК заявили Reuters, что не имеют отношения к призывам.

Кампания может быть связана с российской пропагандой, считает адъюнкт-профессор Университета Хамада бин Халифа в Катаре Марк Оуэн Джонс, эксперт по дезинформации в соцсетях. Цель – посеять панику из-за роста цен на энергоносители после вторжения России в Украину.

Он опубликовал в Twitter фото якобы размещенного на улице или в помещении скандального плаката и отметил, что картинка подделана, но довольно профессионально.

По его наблюдениям, больше всего она распространяется в Twitter, через учетную запись пользователя @DagnyTaggart369. Джонс называет аккаунт подозрительным, он выдает себя за украинца из Донбасса, проживающего в Великобритании. Дагни – имя главного героя в романе Айн Ред "Атлант расправил плечи", который много паникует, добавляет эксперт.

Thread 1 * Quick thread on some fake news being shared. Some of you may have seen this poster being shared, including by @georgegalloway. A poster allegedly from Switzerland with a caption stating that there is a 200 francs reward for people who 'snitch' on their neighbours who pic.twitter.com/inZDaqIqfM — Marc Owen Jones (@marcowenjones) September 13, 2022