В Сингапуре из больницы выписали самого маленького младенца в мире. При рождении он весил 212 грамм

Девочка Квек Ю Сюань при рождении весила 212 г, а ее рост составлял 24 см. Она появилась на свет на 25-й неделе беременности.

Предыдущей рекордсменкой была девочка из США, которая весила 245 г при рождении в 2018 году, согласно Реестру самых маленьких младенцев Университета Айовы.

Мать Ю Сюань родила ее путем экстренного кесарева сечения на четыре месяца раньше запланированного срока после того, как ей поставили диагноз преэклампсия – опасно высокое кровяное давление, которое может повредить жизненно важные органы и быть фатальным для матери и ребенка.

После выписки из больницы Ю Сюань весит 6,3 кг. По данным больницы Национального университета Сингапура, где она родилась, у девочки был "ограниченный шанс на выживание".

Врачи говорят, что под их наблюдением ее здоровье и развитие улучшились и теперь она достаточно хорошо себя чувствует. Ю Сюань все еще страдает хроническим заболеванием легких, и ей потребуется помощь с дыханием дома. Однако, по прогнозу медиков, со временем ей станет лучше.