Во Львовской области восьмилетний ребенок, спасаясь от травли, залез на дерево. Его снимали спасатели

Спасатели прибыли на вызов, сняли мальчика с дерева и передали матери. В медицинской помощи он не нуждался. О причинах происшествия в официальном сообщении ничего не говорится.

Но изданию Zaxid.net в ГСЧС рассказали, что мальчика обижали другие дети. Из-за этого ребенок залез на березу рядом с площадкой на высоту более 8 м и не хотел спускаться вниз. Около 22.20 мама ребенка вызвала на помощь спасателей.