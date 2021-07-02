Госдеп США включил Турцию в список стран, причастных к использованию детей-солдат

Правительство Турции оказывало операционную и финансовую поддержку вооруженной оппозиционной группе в Сирии, которая вербовала детей-солдат.

По сведениям Reuters, Анкара давно поддерживает сирийское оппозиционное подразделение "Султан Мурад". Агентство пишет, что это первый случай, когда США включили союзника по НАТО в такой перечень. Это может еще больше осложнить и без того напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном, сделало вывод Reuters.

В списке Госдепа присутствуют Афганистан, Бирма, Демократическая Республика Конго, Иран, Ирак, Ливия, Мали, Нигерия, Пакистан, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Странам из этого списка ограничивают помощь в обеспечении безопасности и на коммерческое лицензирование военной техники.