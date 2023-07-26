В Сингапуре планируют впервые за 20 лет казнить женщину. Ей вменяют торговлю 30 граммами героина

На этой неделе (26-го и 28 июля) в Сингапуре запланированы две казни Фото: depositphotos.com

В организации отмечают, что на этой неделе (26-го и 28 июля) в Сингапуре запланировано две казни. Оба заключенных осуждены еще в 2018 году за преступления, связанные с наркотиками.

26 июля собираются казнить 56-летнего малайца из Сингапура, признанного виновным в торговле примерно 50 граммами героина. Он утверждает, что большинство его показаний были сфабрикованными, поскольку следователь заставил его сделать признание и пообещал ему смягчить за это обвинение. Следователь отрицал эти заявления. Судья признал, что все показания были даны добровольно.

А 28 июля планируют казнить 45-летнюю Саридеви Джамани, сингапурку, приговоренную к смертной казни за торговлю примерно 30 граммами героина. На суде Саридеви утверждала, что не смогла дать точных показаний полиции, поскольку в тот момент страдала от наркотической ломки.

Судья Высокого суда установил, что Саридеви "максимум страдала от легкой или умеренной абстиненции от метамфетамина в течение периода взятия показаний", но симптомы были "минимальными и незаметными" и не ухудшили ее способность давать показания.

Последняя известная казнь женщины состоялась в Сингапуре в 2004 году, отметили в Transformative Justice Collective.

Правозащитная организация Amnesty International 25 июля призвала Сингапур отменить смертную казнь.

"То, что власти Сингапура продолжают жестоко добиваться увеличения числа смертных казней во имя борьбы с наркотиками, не может не вызывать сожаления. Нет никаких доказательств того, что смертная казнь обладает уникальным сдерживающим эффектом или что она оказывает какое-либо влияние на использование и доступность наркотиков. В то время как страны всего мира отказываются от смертной казни и проводят реформу наркополитики, власти Сингапура не делают ни того, ни другого", – говорится в сообщении организации.

Amnesty International обратилась в управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международный комитет по контролю над наркотиками с призывом усилить давление на Сингапур.

По данным организации, Сингапур является одной из четырех стран, наряду с Китаем, Ираном и Саудовской Аравией, где в 2022 году были подтверждены казни за преступления, связанные с наркотиками.