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В Словении суд вынес приговор женщине, отпилившей себе руку ради страховки

В январе 2019 года жительница Словении Юлия Адлешич отпилила себе руку. Незадолго до этого она заключила договор со страховой фирмой, по которому в случае такой травмы ей полагалось более €1 млн. Суд признал Адлешич виновной в мошенничестве; сроки получили также ее бойфренд и его отец.

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Обвиняемые утверждали, что произошел несчастный случай
Обвиняемые утверждали, что произошел несчастный случай
Фото: depositphotos.com

11 сентября окружной суд в столице Словении Любляне вынес приговор по делу Юлии Адлешич, которая умышленно отпилила себе руку циркулярной пилой ради получения крупных страховых выплат. Об этом пишет Večer.

Женщину приговорили к двум годам тюрьмы и отпустили в зале суда, поскольку срок предварительного ареста, учтенный в приговоре, истекал. Бойфренду Адлешич Себастьяну Абрамову дали три года тюрьмы. Его отец Горазд Коларич приговорен к одному году лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком за пособничество в совершении уголовного преступления. Бывшая жена Коларича Тинка Хускич оправдана за недостатком доказательств.

4 января 2019 года Абрамов позвонил на экстренный номер и рассказал, что его девушка случайно отрезала себе кисть левой руки на лесопилке. Адлешич привезли в больницу, где выяснилось, что она оставила кисть дома в морозилке. Однако врачам удалось пришить руку.

16–17 января 2019 года Адлешич, Абрамов и Коларич обратились в страховую компанию за возмещением ущерба в связи с несчастным случаем. Выяснилось, что члены семьи незадолго до инцидента заключили пять страховых договоров, в которых была указана именно такая травма.

По информации издания Delo, компания претендовала на €1,166 млн выплат по страховке.

Следователи, которые завели дело о мошенничестве, выяснили, что Адлешич в 2018 году заявила о персональном банкротстве, поскольку не смогла рассчитаться с банками за взятые кредиты. После этого, как решил суд, семья задумала решить материальные проблемы ценой руки Юлии.

Женщина заявляла о своей невиновности и расплакалась, услышав вердикт, пишет Delo.

Теги: страхование, мошенничество, приговор, кредиты, Словения, травма, суд, девушка
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